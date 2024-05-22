''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik

Kanal D ekranlarında başlayacak olan 'Yalan' dizisi oyuncularından Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar'ın benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik - Resim : 1

Yalan dizisinde bir anne kıza hayat verecek olan Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar’ın benzerliği son günlerin en çok konuşulan konularından...

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''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik - Resim : 2

Daha önce Netflix'in 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Eylül Tumbar, bu kez 'Yalan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

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''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik - Resim : 3

Dizide Aslıhan Güner'in kızını canlandıracak olan Eylül Tumbar'ın Aslıhan Güner'e benzerliği çok konuşuldu.

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''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik - Resim : 4

İki oyuncunun saçlarından gülüşüne, yüz hatlarından göz renklerine kadar birçok fiziksel özelliği neredeyse aynı olduğu görüldü.