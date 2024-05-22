''Yalan'' dizisinde çok konuşulan benzerlik

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Yalan dizisinde bir anne kıza hayat verecek olan Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar’ın benzerliği son günlerin en çok konuşulan konularından...
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Daha önce Netflix'in 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan Eylül Tumbar, bu kez 'Yalan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
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Dizide Aslıhan Güner'in kızını canlandıracak olan Eylül Tumbar'ın Aslıhan Güner'e benzerliği çok konuşuldu.
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İki oyuncunun saçlarından gülüşüne, yüz hatlarından göz renklerine kadar birçok fiziksel özelliği neredeyse aynı olduğu görüldü.