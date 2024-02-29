Yalı Çapkını 60. bölümde neler olacak? Yalı Çapkını yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını yeni tanıtım fragmanı yayınlandı Peki Yalı Çapkını 60. bölümde neler olacak?
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu Yalı Çapkını, 60. bölümü ile 1 Mart Cuma 20.00’de Star’da ekrana gelecek. Yalı Çapkını’nın 60. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaşananlar ve ortaya çıkan gerçeklerle zorlu bir süreçten geçen Ferit, Seyran'a hissettiği sevginin ne denli büyük olduğunu daha iyi fark eder. Orhan'ı hapisten kurtarabilmek için geçmişteki anlaşmazlıkları bir kenara bırakan Halis Ağa, Kont Ziya ile bir araya gelir.
Fikriye'nin söylediklerinden etkilenen Suna, Ferit ile Seyran arasındaki ilişkinin gidişatını değiştirebilecek önemli hamleler yapar. Babasının baskılarına isyan eden Seyran, Kazım'ın onun için hazırladığı sürprizle şaşkınlığa uğrar.
Orhan'ın hapisten kurtulmasını isteyen Seyran, bu meseleyi çözebilmek için kalbinin sesini susturmayı göze alırken, onunla yeni bir başlangıç hayali kuran Ferit, şok olacağı bir gelişmeyle karşı karşıya kalır.