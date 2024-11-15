Yalı Çapkını dizisine 3 oyuncu veda ediyor, sürpriz bir isim de diziye katılıyor
Star TV’nin dizisi Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Diziye yeni bir karakter daha katılırken 3 kişi de diziye veda ediyor.
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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimlerle adından sıkça söz ettiren Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Star TV’nin dizisi Yalı Çapkını, üçüncü sezonunda diziye 3 kişi veda ederken yeni bir oyuncu da dizi ekibine katılacak.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre bu sezon ekibe dahil olan Cem Söküt’ün hayat verdiği Sinan’ın usta oyuncular Ahmet Saraçoğlu ve Derya Alabora’dan oluşan ailesi hikâyesi bittiği için ekibe 84. bölümde veda edecek.
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Genç oyuncu Türkü Su Demirel de Serpil karakteriyle diziden ayrılacak. Ancak Pelin Akil’in canlandırdığı Diyar karakterinin hikayesi devam edecek.