Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı

Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27 yaşına girdi. Demir, pasta üflediği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı - Resim : 1

3 sezon boyunca izleyicisiyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşıyor.

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Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı - Resim : 2

Son dönemin popüler isimlerinden olan Demir, 28 Ocak'ta 27 yaşına bastı. 

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Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı - Resim : 3

Mert Ramazan Demir 27. yaş gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Demir’in tek başına yayınladığı karesi dikkatlerden kaçmadı.

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Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı - Resim : 4

Genç oyuncu paylaşımına "Hepinize teşekkür ederim iyi dilekleriniz ve yaptığınız iyi şeyler için" notunu düştü. 