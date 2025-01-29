Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27. yaşını kutladı
Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, 27 yaşına girdi. Demir, pasta üflediği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
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3 sezon boyunca izleyicisiyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşıyor.
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Son dönemin popüler isimlerinden olan Demir, 28 Ocak'ta 27 yaşına bastı.
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Mert Ramazan Demir 27. yaş gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Demir’in tek başına yayınladığı karesi dikkatlerden kaçmadı.
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Genç oyuncu paylaşımına "Hepinize teşekkür ederim iyi dilekleriniz ve yaptığınız iyi şeyler için" notunu düştü.