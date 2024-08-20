Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler
Dizi aşkı gerçek oldu! Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı evlendi.
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam evlendi.
Muhabirlere röportaj veren ikiliden Ersin Arıcı, "İyi ki hayatlarımızı birleştirdik" dedi. Beril Pozam evlilik teklifinin nasıl geldiğini de anlattı. Pozam, "Güzel bir ortamda çok güzel bir anda yıldız kaydı ve bir evlenme teklifi aldım. Kısmetimiz gerçekten birbirimizi bulmuş olmamız" dedi.
Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Düğüne; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü isim katıldı.