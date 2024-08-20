Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler

Muhabirlere röportaj veren ikiliden Ersin Arıcı, "İyi ki hayatlarımızı birleştirdik" dedi. Beril Pozam evlilik teklifinin nasıl geldiğini de anlattı. Pozam, "Güzel bir ortamda çok güzel bir anda yıldız kaydı ve bir evlenme teklifi aldım. Kısmetimiz gerçekten birbirimizi bulmuş olmamız" dedi.