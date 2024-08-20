Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler

Dizi aşkı gerçek oldu! Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı evlendi.

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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 1

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı dün akşam evlendi. 

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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 2

Muhabirlere röportaj veren ikiliden Ersin Arıcı, "İyi ki hayatlarımızı birleştirdik" dedi. Beril Pozam evlilik teklifinin nasıl geldiğini de anlattı. Pozam, "Güzel bir ortamda çok güzel bir anda yıldız kaydı ve bir evlenme teklifi aldım. Kısmetimiz gerçekten birbirimizi bulmuş olmamız" dedi.

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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 3

Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 4

Düğüne; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çağatay Ulusoy, Diren Polatoğulları, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler, Sezin Bozacı, Gözde Kansu ve Tarık Emir Tekin gibi birçok ünlü isim katıldı.