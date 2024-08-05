Yalı Çapkını setinde tanışıp sevgili olmuşlardı! Beril Pozam ve Ersin Arıcı evleniyor
Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve bir süredir birliktelik yaşayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Aynı dizide rol alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın gerçek hayatta sevgili olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.
Son olarak bu yaz İtalya'nın Roma şehrine birlikte tatile giden ve bunu sosyal medya hesaplarından duyuran taze çift ilişkilerini ele güne böyle duyurmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in de yakın arkadaşı olan iki oyuncusu Beril Pozam ile Ersin Arıcı cephesinden evlilik haberi geldi.
Beril Pozam geçen yıl oyuncu sevgilisi Erdem Kaynarca’dan sessiz sedasız ayrılıp Yalı Çapkını’ndaki partneri Ersin Arıcı’yla aşk yaşamaya başlamış ancak bu beraberliği bir süre gizli yürütmüştü. İkili aylar sonra beraberliklerini kabul etmişti. Çift Yalı Çapkını’nın 3. sezon çekimleri başlamadan nikah masasına oturacak.