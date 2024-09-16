Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu barıştı
Başrolü oldukları Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuna başlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun barıştıkları öğrenildi.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinde rol almaya devam ediyorlar. Dizinin başından bu yana arkadaşları bir barışık bir dargın bir şekilde süren Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi bir süredir yine küstü.
İki isimden barışma haberi geldi. Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz Cuma akşamı üçüncü sezonuyla ekrana geldi. tv100'den Doğukan Rişvan'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun da küslükleri sona erdi.
İkili OGM’de gerçekleşen izlemeye katılmamıştı. İddiaya göre ikili sezonun ilk bölümünü evde baş başa izlemeyi tercih ettiği ve sabahın ilk sularında set için birlikte evden çıkış yaptıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de Emre Altuğ "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki gerginlik sete yansıdı mı?' sorusuna Hayır yansımadı. Onlar olgun çocuklar hiç yansıtmadılar. Bundan sonra da yansıtacaklarını hiç sanmıyorum. İkisi de işlerini aşkla yapan çok değerli kardeşlerim. İki hafta oldu çekimlere başlayalı en ufak bir sorun yaşamadık' yanıtını vermişti.