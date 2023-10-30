Yalı Çapkını'ndan ayrılan Cemre Gümeli'den açıklama: Her şey planladığımız gibi gitmiyor

Başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Taro Emir, Binnur Kaya, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde bir ayrılık gerçekleşti. Yeni sezonda ‘Yalı Çapkını’ dizisine dahil olan Cemre Gümeli, Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği ‘Ferit’in fizyoterapisti ‘Talih’i oynuyordu. Gümeli, Yalı Çapkını'na veda etti.

“MESLEKTAŞLARIMIN YAŞADIĞI BU DURUMLA KARŞILAŞMIŞ OLDUM”

Dizide kısa süreli rol alan Cemre Gümeli, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Gümeli, “Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum. Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum ‘Yalı Çapkını’nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili ‘Yalı Çapkını’ ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok merak etmeyin, yakın zamanda tekrar görüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı.