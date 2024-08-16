Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu da akıma uydu! Buz gibi suya girdi

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Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Afra Saraçoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Yaz sezonunu yurt dışı tatillerinde ve Amerika'da dil okulunda geçiren Saraçoğlu sık sık paylaşımlarda bulunmuştu.
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Son olarak Avusturya’da birçok Hollywood yıldızının da tercihi olan Vivamayr Detoks Kliniği'ne giden Saraçoğlu tatilden döndü.
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Son olarak Instagram hesabından soğuk su banyosu yaptığı kareyi paylaşan Afra Saraçoğlu'nun o anları gündem oldu.