Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu yeni tatil pozlarını paylaştı
Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, üçüncü sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı. Saraçoğlu son olarak Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla beğenileri topladı.
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Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, üçüncü sezon öncesi dinlenmek için geçen günlerde İspanya'ya tatile gitmişti. Yanında sevgilisi Mert Ramazan Demir de vardı.
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Yurda dönen çiftten Saraçoğlu, İspanya'da güneşlenirken verdiği pozları önceki gün Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Saraçoğlu tatil karelerine yenilerini ekledi. Saraçoğlu'nun pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Ünlü oyuncuya "Doğal güzellik maşallah", "Çok güzelsin", "Bu ne güzelliktir", "Afra fotoğrafçıya sevgiyle bakıyor", "Aşırı güzel ve doğal bir kadın" yorumları yapıldı.