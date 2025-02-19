Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz

2. Sayfa'nın haberine göre; Beril Pozam, "Güzel geçiyor, iyi geçiyor" dedi ve ekledi:

"Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz."