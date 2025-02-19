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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz
Ünlü çiftten Beril Pozam, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yalı Çapkını'nda babası Kazım'a hayat veren Diren Polatoğulları ile görüntülenen ünlü oyuncu, evliliği ile alakalı konuştu.
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Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı , 20 Ağustos 2024 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
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Aşkları dizi setinde başlayan ve sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.
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Ünlü çiftten Beril Pozam, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yalı Çapkını'nda babası Kazım'a hayat veren Diren Polatoğulları ile görüntülenen ünlü oyuncu, evliliği ile alakalı konuştu.
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2. Sayfa'nın haberine göre; Beril Pozam, "Güzel geçiyor, iyi geçiyor" dedi ve ekledi:
"Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz."