Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz

Ünlü çiftten Beril Pozam, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yalı Çapkını'nda babası Kazım'a hayat veren Diren Polatoğulları ile görüntülenen ünlü oyuncu, evliliği ile alakalı konuştu.

Elele Online

Elele Online
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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz - Resim : 1

Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı , 20 Ağustos 2024 tarihinde nikah masasına oturmuştu. 

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz - Resim : 2

Aşkları dizi setinde başlayan ve sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı. 

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz - Resim : 3

Ünlü çiftten Beril Pozam, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yalı Çapkını'nda babası Kazım'a hayat veren Diren Polatoğulları ile görüntülenen ünlü oyuncu, evliliği ile alakalı konuştu.

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Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin'le hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz - Resim : 4

2. Sayfa'nın haberine göre; Beril Pozam, "Güzel geçiyor, iyi geçiyor" dedi ve ekledi:

"Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz."