Yalı Çapkını'nına sürpriz bir isim dahil oluyor

Star TV'de cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle izleyicileri ekrana kitlemeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldıkları Yalı Çapkını dizisinde kadro büyüyor ve yeni isimler diziye dahil oluyor.

YALI ÇAPKINI'NDA MİNE TUGAY SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer’in yazdığı dizinin 16. bölümüne başarılı oyuncu Mine Tugay dahil oluyor. Orhan’ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat veren Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün’ün (Gözde Kansu) okul arkadaşıdır.

Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlar. Ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girer. Dizideki tansiyonu artıracak ve genç çiftin kıskançlık kavgalarını artıracak olan Defne’nin projedeki ömrünün ne kadar süreceği merak konusu…

"HOŞ BULDUK"

Öte yandan Yalı Çapkını'nda 'Defne' rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Mine Tugay, OGM Pictures'ın kendisine yolladığı çiçeği "Hoş bulduk" notuyla paylaştı.