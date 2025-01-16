Yangınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken Gökhan Özen'den yeni açıklama: Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil
Los Angeles'taki evinden şehri gösterip yangın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Gökhan Özen, gelen eleştiriler üzerine yeni açıklamada bulundu.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar farklı bölgelerde sürmeye devam ediyor. Uzun süredir yaşamına ABD'de devam eden şarkıcı Gökhan Özen, California eyaletine bağlı Los Angeles'ta yaşanan yangın felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş ve yangının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.
Los Angeles yangını ile ilgili iddialarının arkasında durduğunu söyleyen Özen, gelen eleştirilere evinin terasında çektiği yeni video ile karşılık verdi.
"Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil" diyen Özen, "İstanbul ile Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul 7 tepeli bir şehir inişleri çıkışları var, Los Angeles dümdüz bir şehir. Gördüğünüz bu tepelerin arkası da var ama o kadar geniş değil. Tepelerden başlar ve burada okyanusa kadar her yeri görebiliyorsunuz. Uçakların kalktığı yeri bile görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ünlü şarkıcı ayrıca; "Ağabey Beylikdüzü'nden Kadıköy'ü nasıl görüyorsun?" diye soran bir sosyal medya kullanıcısına ise şu sözlerle karşılık verdi: Yani ne diyeyim güzel kardeşim ben sana. Burası Beylikdüzü değil. İstanbul ile Los Angeles ikisi çok farklı coğrafik özelliklere sahip.