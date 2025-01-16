Yangınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken Gökhan Özen'den yeni açıklama: Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil

"Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil" diyen Özen, "İstanbul ile Los Angeles'ı kıyaslayan arkadaşlar olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul 7 tepeli bir şehir inişleri çıkışları var, Los Angeles dümdüz bir şehir. Gördüğünüz bu tepelerin arkası da var ama o kadar geniş değil. Tepelerden başlar ve burada okyanusa kadar her yeri görebiliyorsunuz. Uçakların kalktığı yeri bile görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.