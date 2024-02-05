Yapay Zeka'yı deneyen Yaşar İpek sosyal medyanın diline düştü
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen şarkıcı Yaşar İpek, yapay zeka ile denediği fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.
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Şarkıcı Yaşar İpek, yapay zeka ile oluşturulan bir fotoğrafını paylaştı. Ancak yapay zeka ve photoshop'tan sonra elleri tuhaf görününce, ünlü isim sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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İşte sosyal medyada Yaşar İpek'in fotoğrafına gelen o yorumlar:
-Parmaklar BİM’e ne zaman gelir?
-Yaşar abi parmakla gösteriliyorsun hee
-Parmaklar töbe estf töbe töbeee abi bilerek mi attın?
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Yaşar İpek, gelen yorumlar üzerine "Bir daha güneş gözlüğüyle Photoshop yapmayacağım" dedi.
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Son olarak ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından ellerinin fotoğrafını yayınladı.