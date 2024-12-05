Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır: Ferhunde'den çok şey öğrendim

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yaprak Dökümü" dizisiyle ilgili sorusu üzerine "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım" diyen Deniz Çakır, "Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım" ifade etti.