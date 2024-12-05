Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır: Ferhunde'den çok şey öğrendim
Oyuncu Deniz Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan "Empati" programına konuk oldu. Çakır, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fehunde" karakteriyle ilgili itirafta bulundu.
Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakterini canlandıran Deniz Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
NTV'nin haberine göre kariyeri boyunca tiyatroyu ihmal etmediğini söyleyen Deniz Çakır, "Hep dizi setiyle birlikte yürüttüm tiyatroyu. Koştur koştur oyuna gitmeyi çok seviyorum. Bence oyun öyle sabah kalkıp rahat rahat gidilecek bir şey değil" dedi.
"Ailen ve sevdiklerin için hayallerini erteledin mi?" sorusuna yanıt veren Deniz Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Çocukluğumu ertelemiş olabilirim. Ailem yüzümden çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Mutlu çocukluk anılarım yok, onlar arasında dengeyi bulmaya çalışırdım. Çok derli toplu bir çocuktum. Şimdi daha çocuğum, artık kendime hata yapma lüksü veriyorum."
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Yaprak Dökümü" dizisiyle ilgili sorusu üzerine "Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım" diyen Deniz Çakır, "Onu ne kadar özlediğimi, oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım" ifade etti.