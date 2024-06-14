Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali...

Son olarak 2021 yılında sona eren Hercai dizisinde 'Şükran' karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu ve tiyatrocu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu. İşte Güven Hokna'nın değişimi...

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali... - Resim : 1

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Eşkıya, Zerda, İkinci Bahar ve Yaprak Dökümü, Huzur Sokağı ve Hercai gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Güven Hokna, uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta bir yaşam sürüyor.

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali... - Resim : 2

Yaprak Dökümü dizisinde hafızalara kazınan 'Hayriye' karakterine hayat veren Güven Hokna, sosyal medyasında sık sık paylaşım yapan usta isimlerden...

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali... - Resim : 3

Son oalrak kendisine magazinden ve ekrandan uzak bir hayat düzeni kuran Güven Hokna, değişimiyle dikkati çekiyor.

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali... - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ve yakın zamandaki paylaşımlarından bazıları...