Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali...
Son olarak 2021 yılında sona eren Hercai dizisinde 'Şükran' karakteriyle izlediğimiz usta oyuncu ve tiyatrocu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu. İşte Güven Hokna'nın değişimi...
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Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Eşkıya, Zerda, İkinci Bahar ve Yaprak Dökümü, Huzur Sokağı ve Hercai gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Güven Hokna, uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta bir yaşam sürüyor.
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Yaprak Dökümü dizisinde hafızalara kazınan 'Hayriye' karakterine hayat veren Güven Hokna, sosyal medyasında sık sık paylaşım yapan usta isimlerden...
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Son oalrak kendisine magazinden ve ekrandan uzak bir hayat düzeni kuran Güven Hokna, değişimiyle dikkati çekiyor.
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İşte ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ve yakın zamandaki paylaşımlarından bazıları...