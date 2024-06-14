Yaprak Dökümü'nün Hayriye'siydi! İşte Güven Hokna'nın son hali...

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Eşkıya, Zerda, İkinci Bahar ve Yaprak Dökümü, Huzur Sokağı ve Hercai gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Güven Hokna, uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta bir yaşam sürüyor.