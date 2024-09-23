Yaprak Dökümü'nün "Oğuz"u Tolga Karel beşinci kez baba oldu
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Oğuz" karateriyle tanınan ve oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.
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2005-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde hayat verdiği "Oğuz" karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınarak Sarah Scott ile evlendi. Bir sağlık turizmi şirketi kuran Karel, iflas edince TIR şoförlüğü yapmaya başladı.
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ABD'de kurduğu yeni hayatındaki zor günleri geride bırakan ve 2016 yılından bu yana Sarah Scott ile mutlu bir evliliği olan Karel, bir kez daha baba oldu.
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Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına "Ailemizin yeni güzel üyesi" notunu düştü. Çiftin bir kız çocuğu oldu.
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Scott ile Kenan, Tufan ve Mia adında 3 çocuğu olan Karel'in Günay Musayeva ile evliliğinden de Cihangir adında bir oğlu bulunuyor.