Yargı dizisinin finalinden fragman ve görseller yayınlandı

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Başladığı günden bu yana her pazar akşamı izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitleyen dizi Yargı , 26 Mayıs akşamı final yapacak.
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu dizinin merakla beklenen final bölümünden fragman ve görseller yayınlandı.
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“Farklı bir hayat olsaydı nasıl olurdu?” sorusuyla başlayan tanıtımın sonunda Ilgaz ve Ceylin’in yerde kanlar içinde yattığı sahneye yer verildi. Tanıtım filmi, finale dair birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
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Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Defne Kayalar’ın da yer aldığı dizinin merakla beklenen son bölümü, pazar akşamı saat 20.00’de ekranda olacak.