Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık

Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Yargı'nın başrolü Kaan Uyrgancıoğlu çekerken en çok etkilendiği sahneyi açıkladı.

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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık - Resim : 1

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Yargı' dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, Magazin D programına konuk oldu. 

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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık - Resim : 2

Dizide en çok Defne karakterinin kaybolduğu bölümde zorlandığını belirten Urgancıoğlu, "Sahne bizi çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra Pınar (Deniz) ve Uğur (Aslan) ile birlikte arabaya oturduk, ağlamaya başladık" dedi. 

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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık - Resim : 3

Urgancıoğlu, “Bazen normal hayatımda bir şey söyleyeceğim zaman içimden Ilgaz çıkıyormuş gibi hissediyorum. Birine bir şey anlatmak istediğimde çok net ve ne istediğini bilen biriyim. Bunun Ilgaz’dan bana geldiğini hissediyorum" diye konuştu.

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Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık - Resim : 4

"OĞLUMA BAKARKEN ZAMAN KAVRAMINI KAYBEDİYORUM"

Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’la beraber değişen hayatını da anlattı. Oyuncu, "Baba olmak nasıl bir his?" sorusuna, "Tarifi zor. Bir yere de geç kalabiliyorum ona bakarken. Çünkü zaman kavramını kaybediyorum. Sakin bir çocuk. Eşim Burcu’ya yardım etmeye çalışıyorum, yardımcımız ise yok" diye yanıt verdi.