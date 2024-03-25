Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu: O sahne sonrası arabada oturduk ağladık

Urgancıoğlu, “Bazen normal hayatımda bir şey söyleyeceğim zaman içimden Ilgaz çıkıyormuş gibi hissediyorum. Birine bir şey anlatmak istediğimde çok net ve ne istediğini bilen biriyim. Bunun Ilgaz’dan bana geldiğini hissediyorum" diye konuştu.