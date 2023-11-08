Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece’den hamilelik sonrası ilk paylaşım: Anneler doğru mu?

En son Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yaz evlendi. Ece'nin kısa bir süre sonra da ilk bebeğini beklediği öğrenildi.

"Anneler doğru mu?"

Bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncudan yeni fotoğraf geldi. Deneyimli annelere seslendiği ve hamilelik sürecinden bahsettiği bir paylaşımda bulundu.

Eda Ece, paylaşımına "Not: hamilelik sürecinde bir sürü arkadaşımın saçları inanılmaz gürleşmiş. Anneler doğru mu? İyi bir haber olsun bana, her belirtiyi yaşadım maşallah bundan mahrum kalamam." notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Ece Tuncer (@eda.ece)'in paylaştığı bir gönderi

Ece'nin paylaşımı adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, başrolünü oynadığı Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.