Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin dört katlı lüks villasının kapılarını Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ne açtı.

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Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı - Resim : 1

Kanal D’nin 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı, dün35'inci bölümüyle ekranlara geldi. Evrim Akın bu hafta, 80’li ve 90’lı yıllara dansıyla, giyim tarzıyla, yakışıklılığıyla damga vuran eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin’in evine konuk oldu.

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Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı - Resim : 2

Alptekin'in dört katlı evinde antika eşyalar, avizeler, duvarları süsleyen tablolar, onlarca tespihin dizildiği dolap ve yüzlerce kitaptan oluşan bir kütüphanenin yanında; kitaplıkların altına dizilmiş yer minderleri de dikkat çekti.

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Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı - Resim : 3

Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncu, "Kabe örtüsü ne güzel kokuyor. Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor, bu şişede saçının yıkandığı su" diyerek evinin o kısımlarını da gösterdi.

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Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı - Resim : 4

Salonun ortasında ise Osmanlı döneminde akıl hastalarının tedavisinde kullanılan bir su düzeneği olduğunu söyleyen ünlü isim, "Kitaplarımı bu su sesinde okuyorum. Bu su dinlendirir insanı, ruhuna iyi gelir" ifadelerini kullandı.