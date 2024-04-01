Yaşar Alptekin dört katlı villasının kapılarını açtı

Kanal D’nin 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programı, dün35'inci bölümüyle ekranlara geldi. Evrim Akın bu hafta, 80’li ve 90’lı yıllara dansıyla, giyim tarzıyla, yakışıklılığıyla damga vuran eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin’in evine konuk oldu.
Alptekin'in dört katlı evinde antika eşyalar, avizeler, duvarları süsleyen tablolar, onlarca tespihin dizildiği dolap ve yüzlerce kitaptan oluşan bir kütüphanenin yanında; kitaplıkların altına dizilmiş yer minderleri de dikkat çekti.
Evinde kutsal emanetler köşesi olan eski manken ve oyuncu, "Kabe örtüsü ne güzel kokuyor. Senede bir kere peygamber efendimizin saçı yıkanıyor, bu şişede saçının yıkandığı su" diyerek evinin o kısımlarını da gösterdi.
Salonun ortasında ise Osmanlı döneminde akıl hastalarının tedavisinde kullanılan bir su düzeneği olduğunu söyleyen ünlü isim, "Kitaplarımı bu su sesinde okuyorum. Bu su dinlendirir insanı, ruhuna iyi gelir" ifadelerini kullandı.