Yasemin Allen sevgilisi Erdal Kaya'dan yeniden atış eğitimi aldı

Erdal Kaya kimdir diye merak edenler için; Türkiye’de otelcilik okuduktan sonra Amerika'ya göçmen olarak gitmiştir. Yaklaşık 17 yıldan beridir de Amerika’da yaşamaktadır. ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.