Yasemin Allen sevgilisi Erdal Kaya'dan yeniden atış eğitimi aldı
Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtıklarını duyuran oyuncu Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, atış talimi yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştılar.
Oyuncu Yasemin Kay Allen, yaklaşık 2 ay önce sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' adıyla bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Erdal Kaya kimdir diye merak edenler için; Türkiye’de otelcilik okuduktan sonra Amerika'ya göçmen olarak gitmiştir. Yaklaşık 17 yıldan beridir de Amerika’da yaşamaktadır. ABD'de 10 yıllık meslek hayatının önemli bir bölümünü polis olarak, son iki yılını ise FBI ajanı olarak sürdürdü.
SEVGİLİSİNDEN ATIŞ EĞİTİMİ ALIYOR
Geçtiğimiz günlerde Erdal Kaya'yı görmek için ABD'ye giden Yasemin Allen, sevgilisinden atış eğitimi almaya devam ediyor.
BU KEZ ORMANLIK ALANDA ATIŞ YAPTILAR
Daha önce atış poligonunda atış eğitimi alan Yasemin Kay Allen bu kez ormanlık bir alanda atış yaptı. Yasemin Allen, o anların videosunu da "Anlat anlat, ben dinliyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.