Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ayrıldı

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Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Dora rolünü oynayan Yasemin Kay Allen, bir süredir eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu. İkilinin ayrıldığı konuşuluyor.
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Allen ve Kaya sık sık sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını dile getiriyordu. Güzel giden bir ilişkileri olan çift, yollarını ayırdı.
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İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
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Erdal Kaya, geçtiğimiz haftalarda "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diyen takipçisine "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını vererek ilişkisini ilan etmişti.