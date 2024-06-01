Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ayrıldı

Erdal Kaya, geçtiğimiz haftalarda "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diyen takipçisine "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını vererek ilişkisini ilan etmişti.