Yasemin Kay Allen'den Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt

Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Yasemin Kay Allen, çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Yasemin Kay Allen'den Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt - Resim : 1

Kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yollarını ayıran Yasemin Kay Allen'in adı Kerem Bürsin ile anılmaya başlamıştı.

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Yasemin Kay Allen'den Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt - Resim : 2

Allen konuyla ilgili "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki" dedi.

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Yasemin Kay Allen'den Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt - Resim : 3

Oyuncu sözlerine "Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" diye devam etti.

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Yasemin Kay Allen'den Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt - Resim : 4