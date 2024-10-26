Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, çiftin ilişkisi hakkında açıklama yaptı.
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Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Ya Çok Seversen, Sen Çal Kapımı gibi birbirinden ünlü dizilerin yıldızı Kerem Bürsin, son günlerde özel hayatıyla oldukça gündemde.
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Kısa bir süre önce Bürsin, daha önce verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.
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Ünlü oyuncunun Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la birlikte olduğu birkaç gün önce ortaya çıktı.
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İkilinin aşkının ne zaman başladığı merak edilirken; Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, ünlü çift hakkında konuştu.