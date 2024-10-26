Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, çiftin ilişkisi hakkında açıklama yaptı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu - Resim : 1

Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Ya Çok Seversen, Sen Çal Kapımı gibi birbirinden ünlü dizilerin yıldızı Kerem Bürsin, son günlerde özel hayatıyla oldukça gündemde.

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Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu - Resim : 2

Kısa bir süre önce Bürsin, daha önce verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.

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Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu - Resim : 3

Ünlü oyuncunun Sakıp Sabancı’nın torunu olan Melisa Tapan’la birlikte olduğu birkaç gün önce ortaya çıktı.

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Yasemin Özilhan, Kerem Bürsin ve Melisa Tapan aşkını duyurdu - Resim : 4

İkilinin aşkının ne zaman başladığı merak edilirken; Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, ünlü çift hakkında konuştu.