Yasemin Özilhan'ın dantel şıklığı beğeni topladı
Doktorlar dizisinin Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah dantel elbisesi ile beğeni topladı.
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Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor.
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Yılbaşı coşkusunu yurtdışında yaşamak isteyenler arasında Yasemin Özilhan da bulunuyor. İtalya'ya giden Özilhan, poz vermeyi de unutmadı.
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Four Seasons Hotel Firenze'de dantel detaylı siyah elbisesi ile karelerini paylaşan Özilhan'a beğeni yağdı.
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Özilhan, zarif stili ve etkileyici kareleriyle takipçilerinden tam not aldı.