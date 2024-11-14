Yasemin Özilhan'ın kovboy tarzı beğeni topladı! Görenler Kendall Jenner’a benzetti
Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı beslenme tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel Yasemin Özilhan yeni pozlarını paylaştı. Özilhan'ın kovboy tarzındaki son pozlarını görenler ABD'li model Kendall Jenner’a benzetti.
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Yayınlandığı döneme damga vuran ‘Doktorlar’ dizisinde ‘Ela’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özilhan kombinleren spora, sağlıklı atıştırmalıklardan güzellik tüyolarına kadar bir çok paylaşım yapıyor.
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Özilhan son olarak İğneada'da kovboy tarzındaki kombini ile poz verdi. Özilhan, son verdiği pozlar sonrasında ABD'li Kendall Jenner'a benzetildi.
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Takipçileri Özilhan'ın fotoğraflarına 'Turkish Kendall Jenner', 'Harika bayıldım', 'Kendall'dan daha Kendall', 'Görür görmez Kendall sandım' yorumlarını yaptı.