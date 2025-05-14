Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım

Uzun süredir fazla kilolarından muzdarip olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, basın muhabirlerine zayıflama sırrını esprili bir şekilde anlattı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım - Resim : 1

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'in 100. gösterisi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım - Resim : 2

Her fırsatta yemek yemeyi çok sevdiğini belirten Sakallıoğlu, İstanbul'daki gösterisi öncesi kameramanların sorularını yanıtladı.

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Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım - Resim : 3

Ünlü komedyen, kilo verdiğini söyleyerek zayıflama sırrını da açıkladı.

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Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım - Resim : 4

'DEDİKODU ÇOK YEDİRİYOR ARKADAŞLAR'

"Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor."