Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım

'DEDİKODU ÇOK YEDİRİYOR ARKADAŞLAR'

"Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor."