Yasemin Sakallıoğlu: Dedikodu ve gıybeti bırakınca zayıfladım
Uzun süredir fazla kilolarından muzdarip olduğunu söyleyen ünlü oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, basın muhabirlerine zayıflama sırrını esprili bir şekilde anlattı.
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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'in 100. gösterisi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Her fırsatta yemek yemeyi çok sevdiğini belirten Sakallıoğlu, İstanbul'daki gösterisi öncesi kameramanların sorularını yanıtladı.
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Ünlü komedyen, kilo verdiğini söyleyerek zayıflama sırrını da açıkladı.
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'DEDİKODU ÇOK YEDİRİYOR ARKADAŞLAR'
"Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum. Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, insan yediriyor."