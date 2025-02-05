Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya üzerinden gelen hamilelik iddialarına yanıt verdi.
1 / 6
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomeni ve komedyen Sakallıoğlu, paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor.
2 / 6
36 yaşındaki başarılı komedyen takipçileriyle hem soru cevap yapıyor hem de mesajlarına cevap veriyor.
3 / 6
Bu kez ünlü isme hamile olup olmadığı soruldu. Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, 'Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim' dedi.
4 / 6
Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.