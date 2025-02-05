Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya üzerinden gelen hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Elele Online

Elele Online
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Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt - Resim : 1

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Burak Yırtar ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Sosyal medya fenomeni ve komedyen Sakallıoğlu, paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor. 

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Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt - Resim : 2

36 yaşındaki başarılı komedyen takipçileriyle hem soru cevap yapıyor hem de mesajlarına cevap veriyor.

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Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt - Resim : 3

Bu kez ünlü isme hamile olup olmadığı soruldu. Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, 'Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim' dedi.

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Yasemin Sakallıoğlu'ndan hamilelik iddialarına yanıt - Resim : 4

Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. 