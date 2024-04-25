Yasemin Sakallıoğlu'ndan olay yaratan doğum günü pastasına açıklama geldi
Önceki gün 36. yaş gününü kutlayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun pastası gündem olmuştu. Ünlü komedyen eleştiriler üzerine açıklama yaptı.
Geçtiğimiz gün eşi Burak Yırtar’ın Yasemin Sakallıoğlu'nun yaş günü için hazırlattığı yeşil üzerine yıldızlı pasta tepkilere neden olmuştu.
Eşi ve sevdikleriyle kutlama yapan komedyenin pastası eleştiri yağmuruna tutulunca cevap gecikmedi.
'PASTA YEŞİL VE NEON PEMBESİ'
"Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar.
'36 YAŞIMA YANLIŞ ANLAŞILARAK GİRDİM'
Yanlış anlaşıldığını söyleyen Sakallıoğlu, ''Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" dedi.