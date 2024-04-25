Yasemin Sakallıoğlu'ndan olay yaratan doğum günü pastasına açıklama geldi

'PASTA YEŞİL VE NEON PEMBESİ'

"Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar.