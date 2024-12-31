Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti

Ocak 2024'te ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli bu yıldan birçok kare paylaşarak 2024'e veda etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 10
Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

2 / 10
Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti - Resim : 2

İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti. 

3 / 10
Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti - Resim : 3

Yasemin Şefkatli, 2024'te eşi ve oğullarıyla birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

4 / 10
Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti - Resim : 4

2024'e veda eden Yasemin Şefkatli, bu paylaşımlarına "Teşekkürler 2024" notunu ekledi. Ünlü ismin karelerine 50 binin üzerinde beğeni ve yorum geldi.