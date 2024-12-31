Yasemin Şefkatli 2024'e bu karelerle veda etti
Ocak 2024'te ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli bu yıldan birçok kare paylaşarak 2024'e veda etti.
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
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Yasemin Şefkatli, 2024'te eşi ve oğullarıyla birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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2024'e veda eden Yasemin Şefkatli, bu paylaşımlarına "Teşekkürler 2024" notunu ekledi. Ünlü ismin karelerine 50 binin üzerinde beğeni ve yorum geldi.