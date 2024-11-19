Yasemin Şefkatli: İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor, Sinan Emir daha güleç
Bir etkinliğ ekatılan Yasemin Şefkatli, 10 aylık oğullarının karakterleri hakkında konuştu. Ünlü isim, "Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?" dedi.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.
İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
Şimdilerde ikizleriyle ilgilenen Yasemin Şefkatli, bugün katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Gazete Magazin'in haberine göre; ikiz oğulları hakkında konuşan Yasemin Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:
"Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?"