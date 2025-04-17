Anasayfa Magazin Yasemin Şefkatli ikizlerinin son halini paylaştı! Sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu
Yasemin Şefkatli ikizlerinin son halini paylaştı! Sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu
2021 yılında dünyaevine giren şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, ocak ayında 1 yaşına girmişti. Şefkatli, sosyal medya hesabından "Haftalık videolarımız devam etsin mi?" diyerek ikizlerin son hallerini paylaştı.
1 / 13
2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girenİdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.
2 / 13
Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile eğlenceli hallerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.
3 / 13
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şefkatli'den yeni bir paylaşım geldi.
4 / 13
Şefkatli, sosyal medya hesabından "Haftalık videolarımız devam etsin mi?" diyerek ikizlerin son hallerini paylaştı.