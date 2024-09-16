Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile yeni karelerini yayınladı

Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile kamera karşısına geçti. O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Yasemin Şefkatli'ye yorum yağdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile yeni karelerini yayınladı - Resim : 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, şu sıralar anneliğin tadını çıkarıyor. 

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Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile yeni karelerini yayınladı - Resim : 2

İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek kahkül kestirmişti.  Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen, takipçilerinden tam not almıştı. 

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Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile yeni karelerini yayınladı - Resim : 3

Yasemin Şefkatli şimdi de oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlarını paylaştı. 

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Yasemin Şefkatli oğulları Emir ve Ayel ile yeni karelerini yayınladı - Resim : 4

Paylaşımlarında, çocuklarının yüzünü de gösteren Şefkatli’ye yorum yağıyor.