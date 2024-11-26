Yasemin Şefkatli Tatlıses ikizlerinin sevimli hallerini paylaştı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli Tatlıses, ikizlerinin yeni sevimli hallerini takipçileriyle paylaştı.
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile 7 Ekim 2021 yılında mutluluğa evet demişti.
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Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyuran çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Sevilen çiftin bu evlilikten İbrahim Ayel ve Sinan Emir isminde ikizleri olmuştu.
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Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, şu sıralar annelik ve babalık duygusunu son derece yoğun bir şekilde yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şefkatli, bu kez ikizlerinin sevimli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü isim paylaşımına "Paçası kesilmiş tulumlar, cıvık renk çoraplar, kafaya çekilmiş kapüşonlar ve kraliyet mama sandalyemiz. İşte öyle bir uyum" notunu düştü.