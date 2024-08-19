Yasemin Şefkatli Tatlıses oğlu Emir'in ilk emeklediği anları paylaştı
İdo Tatlıses ile 2021 nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından ikizleriyle sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.Yasemin Şefkatli şimdi de oğlu Emir'in emeklediği anları paylaştı.
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Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturan Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2024 Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, Çeşme'nin ardından Bodrum'a gitti.
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Bodrum'da tatilin tadını çıkaran ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, ikizlerden Emir'in emeklediği anları takipçileriyle paylaştı.
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Yasemin Şefkatli, Sinan Emir'in emeklediği anlara "İlk adımları olmasa da" notunu düştü.