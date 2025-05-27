Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü

22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor. Ünlü çift ikizleriyle tatile gitti. Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü - Resim : 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. 

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü - Resim : 2

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi. 

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü - Resim : 3

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor. 

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü - Resim : 4

Tatlıses çifti ikiz oğullarıyla tatile çıktı. Antalya tatiline giden aile, eğlenceli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. 