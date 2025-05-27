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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle tatile gitti! Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü
22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor. Ünlü çift ikizleriyle tatile gitti. Emir ve Ayel'in sevimli halleri ilgi gördü.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
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Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.
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Tatlıses çifti ikiz oğullarıyla tatile çıktı. Antalya tatiline giden aile, eğlenceli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.