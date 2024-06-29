Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap

Ocak ayında kucaklarına aldıkları ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösteren Yasemin Şefkatli, ''Ay bu çocuklar çirkin'' diyen takipçisine yanıt vermekte gecikmedi.

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Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap - Resim : 1

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi.

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Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap - Resim : 2

Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

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Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap - Resim : 3

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap - Resim : 4

'AY BU ÇOCUKLAR ÇİRKİN'

Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek "Ay bu çocuklar çirkin" dedi.