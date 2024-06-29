Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' yorumuna cevap

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi.
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Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.
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İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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'AY BU ÇOCUKLAR ÇİRKİN'
Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek "Ay bu çocuklar çirkin" dedi.