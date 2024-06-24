Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar

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İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu evliliği süren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.
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Şefkatli, şimdilerde anneliğin keyfini yaşıyor ve zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Şefkatli o anlara yenisini ekledi.
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Ünlü isim, son olarak oğulları kucağındayken çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
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İlk olarak Emir ile fotoğrafını paylaşan Şefkatli, ardından kalbindeki sorun nedeniyle iki operasyon geçiren Ayel ile poz verdi.