Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar

Şimdilerde oğullarıyla ilgilenen Yasemin Şefkatli, zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Şefkatli, o anlara yenisini ekledi.

1 / 6
Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar - Resim : 1

İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu evliliği süren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerinine ise Sinan Emir adını vermişti.

2 / 6
Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar - Resim : 2

Şefkatli, şimdilerde anneliğin keyfini yaşıyor ve  zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. Şefkatli o anlara yenisini ekledi. 

3 / 6
Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar - Resim : 3

Ünlü isim, son olarak oğulları kucağındayken çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

4 / 6
Yasemin Şefkatli'den oğulları Emir ve Ayel ile yeni pozlar - Resim : 4

İlk olarak Emir ile fotoğrafını paylaşan Şefkatli, ardından kalbindeki sorun nedeniyle iki operasyon geçiren Ayel ile poz verdi. 