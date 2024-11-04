Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom
Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Şefkatli eşi ve çocukları ile olan aile fotoğrafına 'Benim enerji depom' notunu düşmeyi ihmal etmedi.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuşmuştu.
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Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
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Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz veren Yasemin Şefkatli, mutlu aile fotoğrafın "Benim enerji depom" notunu düştü.