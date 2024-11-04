Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom

Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran Yasemin Şefkatli'den yeni paylaşım geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Şefkatli eşi ve çocukları ile olan aile fotoğrafına 'Benim enerji depom' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom - Resim : 1

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuşmuştu.

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Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom - Resim : 2

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

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Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom - Resim : 3

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti yeni kareleri sosyal medya  hesabından paylaştı.

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Yasemin Şefkatli'den yeni aile pozu: Benim enerji depom - Resim : 4

Eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla poz veren Yasemin Şefkatli, mutlu aile fotoğrafın "Benim enerji depom" notunu düştü. 