Yasmin Erbil: Ali Sadi 'babamın çocuğu olursa kendimi atarım' dedi

"ALİ SADİ 'BÖYLE BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI ATARIM' DEDİ"

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da, "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.