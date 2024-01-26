Yasmin Erbil: Ali Sadi 'babamın çocuğu olursa kendimi atarım' dedi
Geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil, babasından sevgi görmediğini söylemişti. Yasmin Erbil, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Yasmin Erbil katıldığı bir programda babasıyla ilişkisini anlatırken, Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Erbil; "Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım" dedi.
"ALİ SADİ 'BÖYLE BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI ATARIM' DEDİ"
Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da, "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.