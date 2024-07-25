Anasayfa Magazin Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz tatil için Bali'ye gitti! Aşıklardan yeni pozlar geldi
Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz tatil için Bali'ye gitti! Aşıklardan yeni pozlar geldi
Yasmin Erbil ve uzun süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali'de tatile çıktı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Yasmin Erbil'in fit hali beğeni topladı.
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Mehmet Ali Erbil - Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Survivor ile tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte şimdilerde Bali'de tatil yapıyor.
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Yasmin Erbil, sevgilisiyle birlikte çıktıkları tatilden sosyal medya hesabından paylaşmlar yapmayı da ihmal etmedi.
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Yasmin Erbil, önce denizin ve güneşin tadını çıkardığı anları sevenleriyle paylaştı.
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Daha sonra, sevgilsi Yiğit Poyraz ile sörf yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Erbil, yaptığı o paylaşıma; "Dalgalarla kavga etmeden önce" notunu düştü.