Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'

Başarılı yarışmacı Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu; "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."