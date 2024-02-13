Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor'da yarışan sevgilisi Poyraz'ı özledi. Erbil, sevgilisiyle pozlarını paylaşarak dikkat çekti.

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar' - Resim : 1

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar' - Resim : 2

Başarılı yarışmacı Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu; "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar' - Resim : 3

'DOMİNİK'E SELAMLAR'

Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.

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Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar' - Resim : 4

Sevgilisiyle yarışmadan ötürü bir süredir uzak kalan Erbil paylaştığı hikayenin yanı sıra videolu gönderi paylaşarakta Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.