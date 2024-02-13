Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz paylaşımı! '14 Şubat geliyor, Dominik'e selamlar'

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Başarılı yarışmacı Yiğit Poyraz'ın Survivor All Star'da mücadele edeceğini Acun Ilıcalı şu sözlerle duyurmuştu; "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok."
'DOMİNİK'E SELAMLAR'
Yasmin Erbil sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz ile fotoğraflarını paylaşarak "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.
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Sevgilisiyle yarışmadan ötürü bir süredir uzak kalan Erbil paylaştığı hikayenin yanı sıra videolu gönderi paylaşarakta Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu.