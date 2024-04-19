Yasmin Erbil'den Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile hasret giderdi
Yiğit Poyraz, 'Survivor All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. Sevgilisine kavuşan Yasmin Erbil, Poyraz ile eski bir pozlarını sosyal medya sayfasından yayınladı.
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile birlikte.
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'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz, 'All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'ın elenmesi üzerine birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak; "Benim şampiyonum" notunu eklemişti.
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Sevgilisine kavuşan Yasmin Erbil, Poyraz ile pozlarını sosyal medya sayfasından yayınladı.
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Yasmin'in gönderisine; "Çok tatlısınız, hiç ayrılmayın", "Yasmin yenge!" ve "Nazar değmesin" gibi mesajlar yazıldı.