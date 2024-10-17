Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not
Altı yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Türkücü Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesi ortaya çıktı.
1 / 6
59 yaşındaki türkücü Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
2 / 6
Nikah töreniyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Ayvalık'ta gerçekleşecek nikâhın davetiyesi ortaya çıktı.
3 / 6
Ağustos 2015'te hayatını birleştirdiği dördüncü eşi Öykü Gürman ile Nisan 2016'da yollarını ayıran Yavuz Bingöl, bir kez daha nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.
4 / 6
38 yaşındaki peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile uzun süredir aşk yaşayan 59 yaşındaki türkücü, ekim ayında beşinci kez evlenecek.