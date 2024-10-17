Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not

Altı yıldır birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Türkücü Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesi ortaya çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not - Resim : 1

59 yaşındaki türkücü Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu kendisinden 21 yaş küçük Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not - Resim : 2

Nikah töreniyle ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Ayvalık'ta gerçekleşecek nikâhın davetiyesi ortaya çıktı.

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Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not - Resim : 3

Ağustos 2015'te hayatını birleştirdiği dördüncü eşi Öykü Gürman ile Nisan 2016'da yollarını ayıran Yavuz Bingöl, bir kez daha nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

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Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesinde dikkat çeken not - Resim : 4

38 yaşındaki peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile uzun süredir aşk yaşayan 59 yaşındaki türkücü, ekim ayında beşinci kez evlenecek.