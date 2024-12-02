Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında yaşananları yıllar sonra anlattı
Avrupa Yakası oyuncularından Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananları yıllar sonra ilk kez anlattı.
Ünlü oyuncu Vural Çelik 17 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yıllarca Avrupa Yakası'nda rol alan Çelik hayatını kaybedince Gülse Birsel bir yazı kaleme almış ve bu yazı oldukça tepki görmüştü.
Bir anda magazin gündemine düşen bu olay sonrası Avrupa Yakası oyuncularından peş peşe açıklamalar gelmişti. Aramızda Kalmasın programına katılan Yavuz Seçkin, Gülse Birsel - Vural Çelik arasında yıllar önce yaşanan olayı ilk kez anlattı.
YILLAR SONRA İLK KEZ ANLATTI
Yavuz Seçkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı ben Gülse ile görüşmek istiyorum dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı. 5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı senaryoyla alakalı. Belki birkaç karakter daha yapabilirim düşüncesiyle. Başka sorunları da vardı konuştular Gülse ile.
'GÜLSE SICAK DAVRANDI BEN ŞAHİDİM'
''Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma dedi. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural.''