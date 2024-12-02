Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında yaşananları yıllar sonra anlattı

'GÜLSE SICAK DAVRANDI BEN ŞAHİDİM'

''Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma dedi. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural.''