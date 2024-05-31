Anasayfa Magazin Yaz aylarının vazgeçilmez efsanevi dizisi geri dönüyor! Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman başlayacak?
Yaz aylarının vazgeçilmez efsanevi dizisi geri dönüyor! Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman başlayacak?
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu, izleyicileriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları "Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor...
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4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayımlanan romantik ve drama türündeki Aşk-ı Memnu Türk dizi tarihine damgasını vurdu ve izleyicilerin hafızasına kazındı.
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Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir.
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Bu unutulmaz dizinin en çok dikkat çeken ikilisi, şüphesiz Beren Saat'in canlandırdığı Bihter ve Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Behlül karakterleriydi.
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Yıllardır yazın müjdeleyicisi gibi gelen ve büyük bir hevesle izlenen Aşk-ı Memnu, her sene olduğu gibi bu sene de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.