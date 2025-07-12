Yaz tatiline devam eden Merve Boluğur'dan tekne pozları
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, tatil sezonunu açtı. Boluğur, mavinin ve yeşilin birleştiği sularda, tekneden çekildiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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"Kuzey Güney", "Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "İçimdeki Fırtına" gibi başarılı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Merve Boluğur, havaların ısınmasıyla birlikte tekne tatiline çıktı.
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37 yaşındaki oyuncu, bu keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Tekne üzerinden verdiği pozlarla dikkat çeken Boluğur'un tatil kareleri, kısa sürede binlerce beğeni alarak hayranlarından "Dizilerde görmek istiyoruz", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar topladı.
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Şu anda hayatında kimse olmadığını açıklayan Merve Boluğur, ekranlardan uzak dursa da sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık soru-cevap etkileşimleri kuruyor. Bir takipçisinin "Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?" sorusuna verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekiciydi.