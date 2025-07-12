Yaz tatiline devam eden Merve Boluğur'dan tekne pozları

Şu anda hayatında kimse olmadığını açıklayan Merve Boluğur, ekranlardan uzak dursa da sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık soru-cevap etkileşimleri kuruyor. Bir takipçisinin "Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?" sorusuna verdiği yanıt ise oldukça dikkat çekiciydi.