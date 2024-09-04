Yeni dizi 'Bir Gece Masalı' izleyici ile buluştu! Reytinglerde zirveyi zorladı
Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı "Bir Gece Masalı" dizisi, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi reytinglerde tüm kategorilerde 2. sırada yer aldı.
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Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı.
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Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.
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3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Dizi reytinglerde de zirveyi zorladı.
Total'de, AB'de ve ABC'de 2. sırada “Bir Gece Masalı”, yer aldı.
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Dizi, babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir'in yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre dönmesiyle başlıyor.