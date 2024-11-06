Yeni rapçi sevgilisiyle pozlarını yayınlayan Wanda Nara'dan açıklama: Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Rapçi L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşünce gündeme oturmuştu. Nara, gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından açıklama yaptı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Kızlarının annesi eşi Wanda Nara dikkat çeken paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.
Rap sanatçısı L-Gante ile canlı yayında öpüşen Wanda Nara, Icardi ile ilişkisi hakkında Galatasaray taraftarlarına mesaj yolladı.
İşte Wanda Nara'nın paylaşımında yer alan ifadeler;
"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli.''
"MUTLU DEĞİLSEM GİDERİM"
"Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptir, ben mutlu değilsem giderim.