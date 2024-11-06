Yeni rapçi sevgilisiyle pozlarını yayınlayan Wanda Nara'dan açıklama: Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak

İşte Wanda Nara'nın paylaşımında yer alan ifadeler;

"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli.''